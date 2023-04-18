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Москвичам пообещали до плюс 20 градусов в конце недели

Температура воздуха в конце недели в Москве может впервые с начала года подняться до 20 градусов выше нуля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.

Москвичам пообещали до плюс 20 градусов в конце недели
© m24.ru

В среду, 19 апреля, температура воздуха поднимется до 14…19 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

"В финале недели ветры развернутся на южные румбы, и в условиях солнечной погоды температура воздуха впервые в сезоне вплотную приблизится к 20-градусной отметке, а местами и преодолеет ее", – сообщил синоптик.

При этом, как уточнил Леус, в начале следующей недели в городе прогнозируется до 21 градуса тепла.

До этого стало известно, что летнее тепло придет в Москву во второй половине мая. В первой половине месяца днем в Москве ожидается до 16 градусов тепла. Во второй половине мая температура воздуха превысит климатическую норму и днем временами будет достигать 19 градусов.

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