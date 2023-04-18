В Москве выписали первые штрафы для самокатчиков-нарушителей

«СИМ — это некая новая реальность. Запретить тотальное их использование невозможно, но установить более понятные правила как для тех, кто их использует, так и для пешеходов, чтобы они не страдали от владельцев СИМ, нужно», — подчеркнул депутат Мосгордумы.

Как ранее рассказывала «Парламентская газета», с 1 марта электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и подобные устройства вписали в ПДД под лейблом «средства индивидуальной мобильности». Параметры для СИМ долго обсуждали, но в итоге остановились на следующих: езда не больше 25 километров в час и вес не больше 35 килограммов. Последнее касается устройств, на которых можно ездить по тротуарам, то есть большинства самокатов. Более мощные СИМ могут быть и тяжелее, но тогда они попадают в другую категорию.