В Москве выписали первые штрафы для самокатчиков-нарушителей
В Москве в марте выписали первые штрафы за нарушение правил езды на самокате. Об этом рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
Напомним, с 1 марта действуют Правила дорожного движения, которые вводят ограничения для электросамокатов и подобных гаджетов. По оценкам Козлова, сейчас штрафы за нарушение правил езды на СИМ (средства индивидуальной мобильности) небольшие.
«СИМ — это некая новая реальность. Запретить тотальное их использование невозможно, но установить более понятные правила как для тех, кто их использует, так и для пешеходов, чтобы они не страдали от владельцев СИМ, нужно», — подчеркнул депутат Мосгордумы.
Как ранее рассказывала «Парламентская газета», с 1 марта электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и подобные устройства вписали в ПДД под лейблом «средства индивидуальной мобильности». Параметры для СИМ долго обсуждали, но в итоге остановились на следующих: езда не больше 25 километров в час и вес не больше 35 килограммов. Последнее касается устройств, на которых можно ездить по тротуарам, то есть большинства самокатов. Более мощные СИМ могут быть и тяжелее, но тогда они попадают в другую категорию.