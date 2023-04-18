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1 час назад

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Москвы-реки в столице

ТАССиещё 5

Разлив нефтепродуктов на площади 3,5 тыс. кв. м произошел в акватории Москвы-реки на территории столицы, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС).

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Москвы-реки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"18 апреля в 11:05 при патрулировании акватории Москвы-реки в районе Кунцево было обнаружено пятно нефтепродуктов длиной 350 и шириной 10 м", - сказали в ведомстве.

На место были направлены катер и судно на воздушной подушке Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Были выставлены боновые заграждения.

"Источник загрязнения извлечен из реки", - добавили в департаменте.

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