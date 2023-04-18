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МОЭК устранила утечку на теплосети в районе станции метро «Говорово»

Сотрудники ПАО «МОЭК» устранили утечку на теплосети в районе ул. Татьянин Парк в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

МОЭК устранила утечку на теплосети в районе станции метро «Говорово»
© РИА Новости

«Сегодня по адресу: ул. Татьянин Парк, д. 2, стр. 1, в результате проведения работ сторонней организацией повреждена теплосеть. Для оперативного устранения на место прибыла бригада МОЭК, участок огорожен, утечка прекращена. На месте организованы ремонтные работы. Теплоснабжение потребителей обеспечено по резервной схеме», - сказали в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что в ЖК «Татьянин Парк» прорвало трубу.

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