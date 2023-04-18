$81.63+0.1289.66-0.50
50 минут назад

Собянин рассказал о проекте диспансерного наблюдения хронических больных

Москва24иещё 1

Порядка миллиона жителей Москвы являются участниками программы проактивного диспансерного наблюдения. Об этом своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Собянин рассказал о проекте диспансерного наблюдения хронических больных
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"В программу проактивного диспансерного наблюдения входит порядка миллиона москвичей, страдающих девятью хроническими заболеваниями. В их числе хроническая сердечная недостаточность, гипертония, сахарный диабет II типа, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, язвенная болезнь", – поделился градоначальник.

По словам Собянина, реконструкции медучреждений и диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями являются одним из приоритетов госпрограммы "Столичное здравоохранение". На данный момент специалисты обновляют 121 поликлинику. Все мероприятия планируется завершить до конца 2023 года.

Градоначальник поделился, что специалисты возводят и новые поликлиники в 30 столичных районах. Там также активно строится новое жилье, девять из них уже принимают пациентов. В поликлиники город закупает только современное оборудование. Вместе с этим медперсонал проходит обучение в соответствии с новым московским стандартом.

Между тем Собянин рассказал, что власти Москвы определили ключевые задачи развития здравоохранения в этом году. Он подчеркнул, что в 2023-м в столице планируют завершить программу реконструкции поликлиник. Сейчас в Москве завершены мероприятия по модернизации 80 зданий.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий