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18 минут назад

В Москве подешевела «вторичка»

Lenta.ru

В Москве подешевела «вторичка»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По итогам марта 2023 года в Москве подешевело вторичное жилье — квадратный метр потерял в цене 5,11 процента. К таким выводам пришли эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

К концу третьего месяца текущего года квадратный метр в столице стоил 338,5 тысячи рублей. При этом в марте 2022 года показатель находился на уровне 356,8 тысячи рублей. «Цены на вторичную недвижимость снижаются в Москве. Это факт. Сейчас изменить ситуацию могут два фактора. Первый — это рост доходов населения. Второй — снижение ипотечных ставок», — заявил генеральный директор компании Валерий Летенков.

Наибольшее снижение цены среди административных округов столицы заметили в Северном, где «вторичка» стала стоить на 8,78 процента меньше — 329,1 тысячи рублей за квадратный метр. Существенно подешевело вторичное жилье на Юго-Западном округе — на 6,89 процента до 308,1 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее руководитель Центра компетенций Департамента строительства города Москвы Павел Часовских заявил, что в ближайшие пять лет жилье в России подешевеет из-за цифровизации сферы недвижимости.

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