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Исследование: 41% жителей Москвы и области любит читать детективы

Сервис «Работа.ру» провёл исследование среди жителей Москвы и Московской области и выяснил, что они читают и какие литературные жанры предпочитают.

Исследование: 41% жителей Москвы и области любит читать детективы
© RT на русском

Об этом сообщает «Москва 24».

Самыми популярными жанрами у жителей Москвы и области являются детективы (41%), исторические романы (37%), приключения (36%), фантастика (30%), ужасы (10%), книги по кулинарии (12%) и бизнес-литература (13%).

По словам 38% респондентов, чтению книг они уделяют всё свободное время, 26% читают, когда у них появляется настроение, 19% любят читать, но делают это редко.

При этом 4% предпочитают читать книги в выходные, 3% берут литературу с собой в отпуск.

Ранее, по сообщениям kp.ru, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, как относится к популярности своей серии книг о «Дозорах» в России и на западе.

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