Собянин назвал ключевые задачи развития московского здравоохранения

Были определены ключевые задачи развития московского здравоохранения в 2023 году. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

— Завершим программу реконструкции поликлиник. Уже готовы 80 зданий, в 121 идут активные работы, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в эксплуатацию будет введено четыре флагманских центра городских больниц, корпуса клинического центра «Коммунарка», новый комплекс МКНЦ им. Логинова, ИКБ №1 и Детской больницы св. Владимира. Кроме того, в столице повысится качество лечения пациентов с онкологией благодаря внедрению нового стандарта онкопомощи.

Также для удобства пациентов и врачей будет дальше развиваться и внедряться искусственный интеллект. Особое внимание будет уделяться и жителям столицы с хроническими заболеваниями, написал Собянин в своем Telegram-канале.