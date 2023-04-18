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Сергей Собянин назвал ключевые задачи развития московского здравоохранения в 2023 году

Были определены ключевые задачи развития московского здравоохранения в 2023 году. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин назвал ключевые задачи развития московского здравоохранения
© Вечерняя Москва

— Завершим программу реконструкции поликлиник. Уже готовы 80 зданий, в 121 идут активные работы, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в эксплуатацию будет введено четыре флагманских центра городских больниц, корпуса клинического центра «Коммунарка», новый комплекс МКНЦ им. Логинова, ИКБ №1 и Детской больницы св. Владимира. Кроме того, в столице повысится качество лечения пациентов с онкологией благодаря внедрению нового стандарта онкопомощи.

Также для удобства пациентов и врачей будет дальше развиваться и внедряться искусственный интеллект. Особое внимание будет уделяться и жителям столицы с хроническими заболеваниями, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Инфекционной клинической больнице (ИКБ) № 1 открылся центр экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

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