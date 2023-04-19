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48 минут назад

Электробусный парк в Митино откроют летом

Агентство «Москва»иещё 3

Летом 2023 года в столичном районе Митино откроется новый электробусный парк, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Электробусный парк в Митино откроют летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу развивать экологически чистый городской транспорт. Летом на северо-западе столицы в районе Митино откроется уже второй в стране и Москве электробусный парк. Он рассчитан на 210 единиц техники, будет обслуживать около 30 маршрутов в САО и СЗАО. С запуском парка наземный городской транспорт будет ходить регулярнее, на маршруты будет выходить больше электробусов вместо дизельных автобусов. Поездки пассажиров станут удобнее. Для местных жителей появится больше 550 новых рабочих мест со стабильным доходом, комфортными условиями и социальными гарантиями правительства Москвы», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как уточняется, открытие парка позволит запустить около 30 электробусных маршрутов в САО и СЗАО. Также добавляется, что с открытием парка больше транспорта выйдет на маршруты в округах - он будет ходить чаще и перевозить больше пассажиров; дизельные автобусы будут заменять на современные электробусы - снизится влияние на экологию; новые электробусы повысят комфорт поездок пассажиров; появятся рабочие места для жителей ближайших районов - сотрудники будут обеспечивать работу парка и обслуживать технику.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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