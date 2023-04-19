Электробусный парк в Митино откроют летом

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу развивать экологически чистый городской транспорт. Летом на северо-западе столицы в районе Митино откроется уже второй в стране и Москве электробусный парк. Он рассчитан на 210 единиц техники, будет обслуживать около 30 маршрутов в САО и СЗАО. С запуском парка наземный городской транспорт будет ходить регулярнее, на маршруты будет выходить больше электробусов вместо дизельных автобусов. Поездки пассажиров станут удобнее. Для местных жителей появится больше 550 новых рабочих мест со стабильным доходом, комфортными условиями и социальными гарантиями правительства Москвы», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.