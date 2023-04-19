Дом по программе реновации построят на Заречной улице в Москве

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по программе реновации на Заречной улице в столичном районе Филевский Парк. Об сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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"На месте двух ветхих пятиэтажек <...> будет возведен современный дом на 156 квартир. <...> В новостройке, согласно проекту, появится подземный паркинг площадью около 2,2 тысячи квадратных метров, на первых этажах разместятся общественные помещения", – рассказал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Из более чем 150 квартир 96 будут однокомнатными, еще 36 – двухкомнатными, а 20 – трехкомнатными. В квартирах предусмотрят лоджии, также там выполнят отделку, установят сантехнику и плиты.

Первый этаж традиционно останется нежилым. Там разместятся комнаты консьержа и колясочные. После сдачи объекта на первом этаже будет работать Центр информирования по переселению. Прилегающую территорию благоустроят: там проведут озеленение, оборудуют зоны отдыха, детскую и спортивную площадки.