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Около тысячи деревьев высадили в Москве в рамках общегородского субботника

Участники общегородского субботника в столице высадили около тысячи деревьев. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Около тысячи деревьев высадили в Москве в рамках субботника
© РИА Новости

«Выполнили работы по прогребанию почти 3 тыс. га газонов, подготовили 33,4 тыс. кв. м цветников, промыли более 3,7 тыс. фасадов и цоколей, привели в порядок почти 4 тыс. павильонов и остановок общественного транспорта, отремонтировали 1,1 тыс. детских и 452 спортивные площадки. Традиционно провели мероприятия по озеленению: высадили около тысячи деревьев. Больше всего - в Северо-Восточном, Южном и Западном административных округах», - сказал Бирюков.

Он добавил, что мероприятие собрало рекордное количество участников - около 1,7 млн человек.

Общегородской субботник прошел в Москве 15 апреля.

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