Около тысячи деревьев высадили в Москве в рамках субботника

«Выполнили работы по прогребанию почти 3 тыс. га газонов, подготовили 33,4 тыс. кв. м цветников, промыли более 3,7 тыс. фасадов и цоколей, привели в порядок почти 4 тыс. павильонов и остановок общественного транспорта, отремонтировали 1,1 тыс. детских и 452 спортивные площадки. Традиционно провели мероприятия по озеленению: высадили около тысячи деревьев. Больше всего - в Северо-Восточном, Южном и Западном административных округах», - сказал Бирюков.