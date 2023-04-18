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13 минут назад

Бочкарев: Почти 1 млн кв. м жилья проектируют и строят на юго-востоке Москвы по реновации

Агентство «Москва»

На юго-востоке Москвы строят и проектируют почти 1 млн кв. м жилья для переселения по программе реновации столичного жилфонда. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

На юго-востоке Москвы 1 млн кв. м жилья проектируют и строят по реновации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время программа реновации активно реализуется - одновременно проектируются и строятся десятки домов во всех округах столицы. Например, на юго-востоке сейчас в проектировании 629 тыс. кв. м жилья», - приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Заммэра добавил, что в ЮВАО также идет строительство 370,4 тыс. кв. м жилья по реновации.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, рассказал, что на территории округа уже введено в эксплуатацию 36 новостроек на 627,9 тыс. кв. м, из которых 33 переданы под заселение, еще три - в районах Лефортово, Кузьминки, а также в Рязанском районе - готовятся к заселению.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Левкин,
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