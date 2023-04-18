Движение поездов по часовой стрелке БКЛ вводят в график

Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) начали вводить в график после проверки состава. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение поездов на БКЛ вводится в график.

Причиной задержки поездов стала проверка состава.

Другая история с перебоем в отправлении поездов произошла на БКЛ 13 марта. Во время проведения строительных работ бур пробил тоннель на юге столицы. Прокуратура провела проверку и назвала виновников произошедшего.