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28 минут назад

Движение поездов по часовой стрелке БКЛ вводят в график

Вечерняя Москва

Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) начали вводить в график после проверки состава. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение поездов по часовой стрелке БКЛ вводят в график
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение поездов на БКЛ вводится в график.

Причиной задержки поездов стала проверка состава.

Другая история с перебоем в отправлении поездов произошла на БКЛ 13 марта. Во время проведения строительных работ бур пробил тоннель на юге столицы. Прокуратура провела проверку и назвала виновников произошедшего.

9 апреля на участке Арбатско-Покровской линии метро не было движения поездов от станции «Партизанская» до «Курской». Это связано с проведением проверки составов.

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