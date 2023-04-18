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16 минут назад

В Москве заработают 776 станций с электрическими и механическими велосипедами

ТАССиещё 1

Велосезон скоро начнется в Москве, в этом году для жителей и гостей будут работать 776 станций с электрическими и механическими велосипедами. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Москве заработают 776 станций с велосипедами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Совсем скоро в Москве стартует велосезон. Велобайк уже начал устанавливать велосипеды на станциях по всему городу. Для пользователей будут работать 776 станций с электрическими и механическими велосипедами", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, для аренды в этом году будут доступны более 10 тыс. велосипедов: более 6 тыс. - механических, и более 4 тыс. - электрических. Большинство поездок в Москве сегодня совершаются с транспортной целью: доехать до метро, работы, места встречи. В среднем городской велосипед арендуют на 30 мин, а проезжают 3 км.

Кроме того, москвичи смогут скоро протестировать новую модель электровелосипеда 2.0. Электровелостанции для них не нужны - начинать и завершать поездки можно будет на городских велопарковках. Они всегда будут заряжены для вас - их съемные батареи меняют сотрудники Велобайка.

"Еще одно отличие такого велосипеда - система-ассистент, которая помогает крутить педали и разгоняться до 25 км/ч. Это максимальная разрешенная скорость для обеспечения вашей безопасности и других пешеходов. По достижении этой скорости мотор автоматически отключается. В ближайшее время расскажем, когда такие велосипеды появятся на улицах города", - поясняется в материале.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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