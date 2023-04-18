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1 час назад

Названа главная проблема знаменитой Ямы в центре столицы

Мослента

О главной проблеме знаменитого амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы, называемого в народе Ямой, рассказала в беседе с «Мослентой» ведущая Telegram-канала «Про странствие жизни», архитектор Нина Гринько.

Названа главная проблема знаменитой Ямы в центре столицы
Фото: МослентаМослента

По словам москвички, в Яме сформировалось общественное пространство, где проводились музыкальные концерты и мастер-классы. Но на все происходящее влияла возможность распития алкогольных напитков, которую не пресекали даже проезжающие мимо сотрудники госорганов. Так, в Яме стали появляться люди разных психотипов, в том числе и те, кто по своей натуре хочет внимания, шоу и драки, отметила Гринько.

Ранее москвичи обсудили снос культового бара «гламурных нулевых» в центре столицы.

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