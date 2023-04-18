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39 минут назад

Синоптик рассказал о погоде в Москве в мае

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Температура воздуха в Москве в мае будет умеренной. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал о погоде в Москве в мае
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Я не думаю, что в мае в Москве мы будем в майках и в шортах ходить, температура будет умеренной", – сообщил он.

В первой половине последнего весеннего месяца среднесуточная температура составит до 10…13 градусов. В дневное время суток в городе ожидается от 14 до 16 градусов тепла.

Летом, по словам синоптика, "запахнет" только во второй половине мая. Прогнозируется, что температура воздуха будет превышать климатическую норму и днем временами будет достигать 19 градусов.

Ранее стало известно, что 23 апреля воздух в Москве может прогреться до 22 градусов. По прогнозам синоптиков, день станет самым теплым с начала года. В ночь на воскресенье температура может подняться до 11 градусов.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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