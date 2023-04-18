Синоптик рассказал о погоде в Москве в мае

Температура воздуха в Москве в мае будет умеренной. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Я не думаю, что в мае в Москве мы будем в майках и в шортах ходить, температура будет умеренной", – сообщил он.

В первой половине последнего весеннего месяца среднесуточная температура составит до 10…13 градусов. В дневное время суток в городе ожидается от 14 до 16 градусов тепла.

Летом, по словам синоптика, "запахнет" только во второй половине мая. Прогнозируется, что температура воздуха будет превышать климатическую норму и днем временами будет достигать 19 градусов.