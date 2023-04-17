Москву ждет «опережающая своё развитие» погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, какая погода ждёт Москву на следующей неделе. Об этом сообщает RT.

По словам Вильфанда, на следующей неделе в столицу вновь придёт тёплая погода, которая будет «опережать своё развитие». Согласно прогнозу, с понедельника по четверг дневная температура будет достигать +15…+17 °C. В Московской области будет немного теплее – до +18 °C. Ночью температура тоже будет оставаться в верхней части термометра.

По словам синоптика, это связано с небольшими изменениями в циркуляции.

«По-прежнему погода определяется антициклоном, но, что очень важно, Москва будет находиться в тёплом секторе антициклона. Это значит, что воздушные массы будут поступать с юга и юго-востока, а насыщенные энергией солнечные лучи будут прогревать подстилающую поверхность и передавать тепло в приземные слои воздуха», – объяснил он.

Вильфанд также добавил, что неделя будет облачной с прояснениями, но облака не будут помехой для солнечных лучей. Именно это и приведёт к тому, что ночная температура будет относительно тёплой – около +5 °C. «В конце недели, начиная с пятницы, произойдёт понижение температуры. В пятницу и субботу температура преимущественно +13…+15 °C, что соответствует норме», – подытожил он.