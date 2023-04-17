$81.63+0.1289.66-0.50

Москву ждет «опережающая своё развитие» тёплая погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, какая погода ждёт Москву на следующей неделе. Об этом сообщает RT.

Москву ждет «опережающая своё развитие» погода
© ТАСС

По словам Вильфанда, на следующей неделе в столицу вновь придёт тёплая погода, которая будет «опережать своё развитие». Согласно прогнозу, с понедельника по четверг дневная температура будет достигать +15…+17 °C. В Московской области будет немного теплее – до +18 °C. Ночью температура тоже будет оставаться в верхней части термометра.

По словам синоптика, это связано с небольшими изменениями в циркуляции.

«По-прежнему погода определяется антициклоном, но, что очень важно, Москва будет находиться в тёплом секторе антициклона. Это значит, что воздушные массы будут поступать с юга и юго-востока, а насыщенные энергией солнечные лучи будут прогревать подстилающую поверхность и передавать тепло в приземные слои воздуха», – объяснил он.

Вильфанд также добавил, что неделя будет облачной с прояснениями, но облака не будут помехой для солнечных лучей. Именно это и приведёт к тому, что ночная температура будет относительно тёплой – около +5 °C. «В конце недели, начиная с пятницы, произойдёт понижение температуры. В пятницу и субботу температура преимущественно +13…+15 °C, что соответствует норме», – подытожил он.

Ранее Вильфанд рассказал подробнее, когда в Москву вернется весенняя погода.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий