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В Москве начнут наносить разметку для репетиции парада Победы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по нанесению желтой разметки в ночь с понедельника на вторник для репетиции парада Победы в Москве. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале комплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

В Москве начнут наносить разметку для репетиции парада Победы
© Telegram / Городское хозяйство Москвы

"Специалисты комплекса городского хозяйства в ночь с понедельника на вторник приступят к нанесению временной разметки на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы", - рассказал Бирюков.

Также он отметил, что разметка необходима для движения техники на репетиции и на параде. В общей сложности будет нанесено 10 км разметки. Работы будут проводиться в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в районе, добавил заместитель мэра.

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