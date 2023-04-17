В Москве начнут наносить разметку для репетиции парада Победы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по нанесению желтой разметки в ночь с понедельника на вторник для репетиции парада Победы в Москве . Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале комплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова .

"Специалисты комплекса городского хозяйства в ночь с понедельника на вторник приступят к нанесению временной разметки на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы", - рассказал Бирюков.

Также он отметил, что разметка необходима для движения техники на репетиции и на параде. В общей сложности будет нанесено 10 км разметки. Работы будут проводиться в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в районе, добавил заместитель мэра.