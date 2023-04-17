В Москве создали мобильный отряд спасателей и специалистов городских служб

«В ней 6 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц спецтехники, в том числе её новейшие образцы. Уникальность группировки — во входящих в её состав 25 мобильных отрядах из специалистов инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства», — написал он.