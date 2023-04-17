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В Москве создали мобильный отряд спасателей и специалистов городских служб

О создании в Москве Сводной мобильной группировки пожарных, спасателей и специалистов городских служб заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве создали мобильный отряд спасателей и специалистов городских служб
© РИА Новости

«В ней 6 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц спецтехники, в том числе её новейшие образцы. Уникальность группировки — во входящих в её состав 25 мобильных отрядах из специалистов инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства», — написал он.

По словам градоначальника, в состав подразделения вошли: группа управления, связи и обеспечения работы штаба группировки; авиационный отряд: инженерный отряд; насосно-рукавный отряд; отряд высокопроходимой техники; группа медицинского обеспечения; группы мониторинга и прогнозирования.

Раннее мэр Москвы рассказал о размере выплат семьям с усыновленными детьми. По его словам, он варьируется от 20,8 тысячи рублей до 34,7 тысячи рублей в зависимости от возраста и состояния здоровья приемного ребенка.

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