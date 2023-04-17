Парад ретротрамваев пройдет в Москве в июле

«Такие мероприятия для многих москвичей и туристов становятся знаковыми событиями года — их посещают до нескольких сотен тысяч человек, поэтому мы обязательно продолжим проводить такие праздники. Ближайший парад трамваев пройдет в июле — в День московского транспорта. Надеемся, что погода будет хорошей и позволит собрать всех желающих», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.