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48 минут назад

Парад ретротрамваев пройдет в Москве в июле

Моя Москва.онлайн

День московского транспорта, 8 июля, отметят парадом трамваев. На столичные улицы вывезут и ретро транспорт, который имеет большую популярность у горожан.

Парад ретротрамваев пройдет в Москве в июле
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«Такие мероприятия для многих москвичей и туристов становятся знаковыми событиями года — их посещают до нескольких сотен тысяч человек, поэтому мы обязательно продолжим проводить такие праздники. Ближайший парад трамваев пройдет в июле — в День московского транспорта. Надеемся, что погода будет хорошей и позволит собрать всех желающих», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В прошлом году парад трамваев прошел на Чистопрудном кольце, где в ряд выстроили 10 трамваев, символизирующих эпохи развития транспорта в Москве. Стоит отметить, что трамваи со столетней историей пользовались особым вниманием у горожан и гостей столицы.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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