Парад ретротрамваев пройдет в Москве в июле

День московского транспорта, 8 июля, отметят парадом трамваев. На столичные улицы вывезут и ретро транспорт, который имеет большую популярность у горожан.
«Такие мероприятия для многих москвичей и туристов становятся знаковыми событиями года — их посещают до нескольких сотен тысяч человек, поэтому мы обязательно продолжим проводить такие праздники. Ближайший парад трамваев пройдет в июле — в День московского транспорта. Надеемся, что погода будет хорошей и позволит собрать всех желающих», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
В прошлом году парад трамваев прошел на Чистопрудном кольце, где в ряд выстроили 10 трамваев, символизирующих эпохи развития транспорта в Москве. Стоит отметить, что трамваи со столетней историей пользовались особым вниманием у горожан и гостей столицы.