Собянин пригласил горожан посетить площадки ежегодного фестиваля «Пасхальный дар»

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник, 17 апреля, посетили площадку ежегодного фестиваля «Пасхальный дар» в Парке Горького.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— В Москве на 25 площадках открылся фестиваль «Пасхальный дар». Это уже традиционно. Большинство из этих площадок находится в различных округах Москвы, поэтому москвичи могут прийти и в центр города, и рядом с местом жительства, — заявил мэр.

Собянин также напомнил, что на фестивальных площадках собирается множество благотворительных организаций, фондов, которые помогают тем, кто нуждается в этой помощи. Мэр поблагодарил всех, кто жертвует на благотворительность.

Также Сергей Собянин выразил отдельную благодарность патриарху за его активное участие в делах Москвы. Кирилл в свою очередь также поблагодарил мэра и высоко оценил участие городских властей в организации подобных мероприятий, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Сергей Собянин поздравил москвичей с Христовым Воскресением. По его словам, в дни светлого жизнеутверждающего праздника Пасхи люди испытывают особое желание творить добро.