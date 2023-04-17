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Более 950 знаков безопасности заменят на столичных водоемах до конца апреля

Более 950 знаков безопасности для 257 столичных водоемов планируется заменить до конца апреля. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Более 950 знаков безопасности заменят на столичных водоемах до конца апреля
© вечерняя москва

В частности, речь идет о знаках «Купаться запрещено!». Их установят вместо зимних «Выход на лед запрещен!». Кроме того, в разрешенных для купания местах появятся указатели «Место купания».

Так, на Царицынских прудах заменят 55 знаков. На Патриарших и Чистых прудах обновят по четыре информационных щита, а на Серебряно-Виноградном и Борисовском прудах — по 30.

— Места установки и количество знаков безопасности подбираем так, чтобы их было видно с любой точки берега, — пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

22 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году в столичном районе Марьино благоустроят 16 прудов-регуляторов. На прилегающих территориях построят зоны отдыха, детские площадки с игровыми локациями и спортивные площадки со столами для тенниса.

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