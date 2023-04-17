Работы по текущему ремонту дорог начались в Москве

В столице начались работы по текущему ремонту дорог, всего планируется заменить свыше 23 млн кв. м асфальтобетонных покрытий. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного полотна. В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 млн кв. м асфальтобетонных покрытий. Работы уже начались на участках Олимпийского и Мичуринского проспектов, улично-дорожной сети в ТиНАО», - сказал Бирюков.
Он отметил, что самые масштабные работы запланированы на Каширском и Сколковском шоссе, ул. Профсоюзная, ул. Нижегородская и ул. Беговая, проспекте Вернадского, Краснопресненской и Бережковской набережных, в Лефортовском тоннеле.
«Ремонт дорог проводится ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается особый вид деформации полотна - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения», - пояснил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на улично-дорожной сети используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.