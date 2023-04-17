$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Работы по текущему ремонту дорог начались в Москве

Агентство «Москва»

В столице начались работы по текущему ремонту дорог, всего планируется заменить свыше 23 млн кв. м асфальтобетонных покрытий. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного полотна. В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 млн кв. м асфальтобетонных покрытий. Работы уже начались на участках Олимпийского и Мичуринского проспектов, улично-дорожной сети в ТиНАО», - сказал Бирюков.

Он отметил, что самые масштабные работы запланированы на Каширском и Сколковском шоссе, ул. Профсоюзная, ул. Нижегородская и ул. Беговая, проспекте Вернадского, Краснопресненской и Бережковской набережных, в Лефортовском тоннеле.

«Ремонт дорог проводится ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается особый вид деформации полотна - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения», - пояснил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на улично-дорожной сети используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.

Новости Москвы,Видео,Петр Бирюков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий