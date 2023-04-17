Работы по текущему ремонту дорог начались в Москве

«С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дорожного полотна. В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменим свыше 23 млн кв. м асфальтобетонных покрытий. Работы уже начались на участках Олимпийского и Мичуринского проспектов, улично-дорожной сети в ТиНАО», - сказал Бирюков.