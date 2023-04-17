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Парад трамваев пройдет в столице в День московского транспорта

Парад трамваев планируется провести в столице в День московского транспорта. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Парад трамваев пройдет в столице в июле
© Вечерняя Москва

— Такие мероприятия для многих москвичей и туристов становятся знаковыми событиями года — их посещают до нескольких сотен тысяч человек, поэтому мы обязательно продолжим проводить такие праздники. Ближайший парад трамваев пройдет в июле — в День московского транспорта, — рассказал он.

Первый регулярный маршрут электрического трамвая запустили в столице 124 года назад, в апреле 1899 года, уточнил глава московского дептранса в своей колонке на Едином транспортном портале.

Последний раз парад ретротранспорта прошел в столице на Чистопрудном бульваре в июне прошлого года. Тогда мероприятие посетили более 100 тысяч граждан. На параде были представлены трамваи разных поколений, а также машины из Музея транспорта Москвы и Музея гаража особого назначения ФСО России.

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