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1 час назад

Собянин рассказал, как административный «зеленый коридор» помогает разворачивать в Москве новые производства

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Благодаря «зеленому коридору» для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров срок выполнения административных процедур удалось сократить в два раза. Это позволяет разворачивать в столице новые производства. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Около 100 заводов в Москве возведем раньше срока
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир НовиковПресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Порядка 100 заводов в столице будут построены раньше срока. Это стало возможным благодаря «зеленому коридору», который запустили в феврале.

— Мы поддерживаем импортозамещение в городе, поэтому сопровождаем создание промышленно-производственных объектов и разъясняем инвесторам о возможностях параллельного решения ряда задач, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы отметил, что около 60 объектов строятся в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. В них вложили более 133 миллиардов рублей. Эти производства позволят создать свыше 27 тысяч рабочих мест.

Еще около 20 предприятий появятся на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Статус резидента площадки дает дополнительную поддержку от города. Так, участники освобождаются от ряда налогов сроком на 10 лет, получают льготы по аренде земли и многое другое.

Собственные разработки в столичном газовом секторе помогли отрасли выйти на независимость от импорта, рассказал ранее Сергей Собянин.

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