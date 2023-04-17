Пожилым москвичам стало проще вести активный образ жизни

Запуск новых бесплатных автобусов «Маршрут к долголетию» позволил увеличить пассажиропоток в центры московского долголетия (ЦМД) на 30 процентов. Таким образом, пожилым москвичам стало проще посещать городские мероприятия, путешествовать и вести активный образ жизни. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: ресс-служба Комплекса социального развития Москвы ресс-служба Комплекса социального развития Москвы

По ее словам, проектом «Маршрут к долголетию» воспользовались уже более 50 тысяч москвичей.

«Среди пассажиров не только опытные участники проекта, но и новички — те, кто совсем недавно присоединился к активностям центров московского долголетия», — уточнила вице-мэр.

Автобусы связывают все ЦМД и районы, в которых их пока нет. Горожане старшего возраста ездят друг к другу в гости, посещают экскурсии, организовывают совместные мероприятия, создают творческие коллективы, планируют гастрольные программы. Среди совместных проектов активистов — «Социальные танцы», «Смехойога», «Генеалогия», «Полезная еда».

Активисты ЦМД «Московский» начали пользоваться бесплатными автобусами одними из первых. Запуск проекта «Маршрут к долголетию» стал предпосылкой для образования отдельного клуба путешественников, который стал одним их самых популярных клубов центра. Те, кто в нем состоит, активно посещают музеи, усадьбы и монастыри Москвы и Подмосковья. По пути в другие центры пассажиры автобусов «Маршрут к долголетию» посещают различные экскурсии. В частности — закулисье Большого театра, легендарный дом Пашкова, Ленинскую библиотеку, планетарий, а также усадьбы и музеи.