Мавзолей Ленина вновь открылся для посетителей в Москве

Об открытии Мавзолея Ленина, который был закрыт на профилактические работы в течение двух месяцев, ТАСС сообщили в пресс-центр Федеральной службы охраны Российской Федерации.

По имеющейся информации, Мавзолей в столице открылся в воскресенье 16 апреля. Бесплатный вход будет открыт для посетителей по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 13:00.