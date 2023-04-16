Москвичам рассказали, как защититься от укусов клещей

Клещи активизировались на природных территориях Москвы с наступлением теплой погоды. Специалисты напомнили горожанам, какие меры личной безопасности необходимо предпринимать для профилактики их укусов.

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Для минимизации вероятности атаки клещей в Москве скашивают траву, так как членистоногие любят участки с густой растительностью. Однако применение специальных химических средств для обработки местности против клещей запрещено на особо охраняемых природных территориях.

Специалисты рекомендуют выбирать для прогулок облегающую закрытую одежду и головные уборы. При этом они должны быть светлыми и однотонными.

Также горожанам советуют избегать участков с густой растительностью. Для прогулки лучше выбрать тропинки. В качестве профилактики можно использовать репелленты (спреи, кремы и другие), которые будут отпугивать членистоногих.

Во время прогулки необходимо осматривать себя, детей и домашних питомцев каждые два часа, так как клещи могут долго выбирать время для укуса. После возвращения домой следует проверить все принесенные вещи.

В случае возникновения подозрения на укус клеща необходимо срочно обратиться в службу скорой помощи по телефону 103, передает официальный сайт мэра Москвы.