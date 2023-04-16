Птицы в Москве начали вить гнезда

На природных территориях Москвы обитает более 270 видов птиц, и многие из них уже вернулись в столицу с зимовки в теплых краях. Сейчас они начали вить гнезда. Москвичам в воскресенье, 16 апреля, напомнили, как вести себя рядом с птицами в весенний и летний периоды.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Разные виды пернатых предпочитают различные виды гнезд. Многие из них селятся на деревьях, а некоторые (славки, певчий и черный дрозды) предпочитают обустраивать жилье на кустарниках. В дуплах чаще всего селятся поползни, дятлы, мухоловки, синицы и пищухи.

Во время прогулок на природе следует быть особенно внимательными. Москвичам порекомендовали не беспокоить птиц. Если они проявляют тревожность или прыгают рядом с человеком, велика вероятность, что они пытаются отвлечь людей от своих гнезд, которые могут находиться рядом. В этом случае нужно осторожно уйти.

Горожанам напомнили, что нельзя брать в руки птенцов из гнезд или слетков с земли. Их пернатые родители могут проявить беспокойство. Скорее всего, птенцы в безопасности. Их родители наверняка находятся рядом и могут о них позаботиться.

В случае, если птенец остался без защиты, горожане могут обратиться на горячую линию по номеру телефона: 8 (495) 777-77-77, передает официальный сайт мэра Москвы.