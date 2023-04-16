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33 минуты назад

В пасхальных богослужениях в Москве приняли участие более 2 млн человек

ТАСС

Более 2 млн человек приняли участие в пасхальных богослужениях в предпраздничные и праздничные дни в Москве. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

В пасхальных богослужениях в Москве приняли участие более 2 млн человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Всего в пасхальных богослужениях за предпраздничные и праздничные дни приняли участие, по скромным подсчетам, более 2 млн человек. В ночь с 15 на 16 апреля - более 600 тыс.", - сказал Сучков.

В 2022 году он сообщал ТАСС, что тогда пасхальные богослужения состоялись в более 500 московских храмах и монастырях. Тогда мероприятия впервые за три года прошли без коронавирусных ограничений, а в службах приняли участие около 1,5 млн человек.

Новости Москвы,Виталий Сучков,
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