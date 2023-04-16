В пасхальных богослужениях в Москве приняли участие более 2 млн человек

Более 2 млн человек приняли участие в пасхальных богослужениях в предпраздничные и праздничные дни в Москве . Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков .

"Всего в пасхальных богослужениях за предпраздничные и праздничные дни приняли участие, по скромным подсчетам, более 2 млн человек. В ночь с 15 на 16 апреля - более 600 тыс.", - сказал Сучков.

В 2022 году он сообщал ТАСС, что тогда пасхальные богослужения состоялись в более 500 московских храмах и монастырях. Тогда мероприятия впервые за три года прошли без коронавирусных ограничений, а в службах приняли участие около 1,5 млн человек.