Собянин: Четыре социально значимых объекта появятся на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы появятся четыре социально значимых объекта. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Четыре социально значимых объекта построим на северо-востоке Москвы. Школа на 600 мест появится в составе жилого комплекса «Кольская 8» Бабушкинского района. Завершение стройки намечено на 2026 год. Школа на 650 мест - в составе жилого комплекса «Шереметьевский» в районе Марьина Роща. Ее ввод в эксплуатацию также планируется в 2026 году», - написал Сергей Собянин.
По словам мэра, помимо учебных классов, в зданиях появятся лабораторно-исследовательский комплекс, многофункциональный информационный библиотечный центр, мастерская живописи и рисунка, пространство для проведения мероприятий, спортивные залы, обеденный зал и медблок. В обеих школах будут созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Прилегающие к зданиям территории благоустроят и озеленят, сделав зоны спокойного отдыха.
«Спорткомплекс «Баланс» в районе Бибирево на Алтуфьевском шоссе готов на 65%, достроим его в этом году. Внутри объекта разместятся: бассейн длиной 25 на 16 м на восемь дорожек; детский бассейн 10 на 6 м для обучения плаванию; тренажерный зал, раздевалки с душевыми и прочее», - отметил Сергей Собянин.
Как подчеркнул мэр, недавно в районе открыли новый спорткомплекс училища олимпийского резерва имени Гомельского, где могут заниматься дети и взрослые местные жители.
Также в районе Бабушкинский появится детско-взрослая поликлиника, здание готово на 90%, указал мэр. Новое здание на 750 посещений в смену на ул. Ленская разделят на детский и взрослый блоки. Медучреждение обустроено по новому московскому стандарту: в нем предусмотрены зоны ожидания, система навигации, установлено современное оборудование, здание доступно для маломобильных горожан. Также будут расширены возможности действующих поликлиник округа: появятся пристройки к поликлиникам на ул. Декабристов и ул. 1-я Напрудная.