Собянин: Четыре социально значимых объекта появятся на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы появятся четыре социально значимых объекта. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Четыре социально значимых объекта построим на северо-востоке Москвы. Школа на 600 мест появится в составе жилого комплекса «Кольская 8» Бабушкинского района. Завершение стройки намечено на 2026 год. Школа на 650 мест - в составе жилого комплекса «Шереметьевский» в районе Марьина Роща. Ее ввод в эксплуатацию также планируется в 2026 году», - написал Сергей Собянин.

По словам мэра, помимо учебных классов, в зданиях появятся лабораторно-исследовательский комплекс, многофункциональный информационный библиотечный центр, мастерская живописи и рисунка, пространство для проведения мероприятий, спортивные залы, обеденный зал и медблок. В обеих школах будут созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Прилегающие к зданиям территории благоустроят и озеленят, сделав зоны спокойного отдыха.

«Спорткомплекс «Баланс» в районе Бибирево на Алтуфьевском шоссе готов на 65%, достроим его в этом году. Внутри объекта разместятся: бассейн длиной 25 на 16 м на восемь дорожек; детский бассейн 10 на 6 м для обучения плаванию; тренажерный зал, раздевалки с душевыми и прочее», - отметил Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр, недавно в районе открыли новый спорткомплекс училища олимпийского резерва имени Гомельского, где могут заниматься дети и взрослые местные жители.