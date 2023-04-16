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Москвичей пригласили на мастер-класс «Пасхальная открытка»

Участники узнают, как изготовить оригинальную открытку из картона и бумаги своими руками. Это отличная возможность сделать творческий подарок на Пасху родным и близким.

Москвичей пригласили на мастер-класс «Пасхальная открытка»
© © Павел Данилюк / Pexels

Благотворительные фонды подготовили специальную программу для фестиваля «Пасхальный дар».

Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве в восьмой раз. До 23 апреля различные мероприятия будут организованы на 25 площадках. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, купить сувениры, попробовать угощения и познакомиться с работой благотворительных фондов.

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