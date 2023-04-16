Москвичей пригласили на мастер-класс «Пасхальная открытка»

Участники узнают, как изготовить оригинальную открытку из картона и бумаги своими руками. Это отличная возможность сделать творческий подарок на Пасху родным и близким.

Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве в восьмой раз. До 23 апреля различные мероприятия будут организованы на 25 площадках. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, купить сувениры, попробовать угощения и познакомиться с работой благотворительных фондов.