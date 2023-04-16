Образовательный комплекс построят в Южнопортовом районе

В столичном районе Южнопортовый построят образовательный комплекс. Он будет рассчитан на 550 мест. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Уточняется, что в состав образовательного комплекса войдут блок начальных классов на 400 учеников и детский сад для 150 дошкольников.

— Объект планируют органично вписать в проект благоустройства жилого комплекса «Метрополия». По условиям заключенного договора, инвестор обеспечит строительство за счет собственных средств, а затем передаст комплекс в собственность города, — приводит слова Пятовой официальный сайт мэра Москвы.

На территории объекта планируют обустроить спортивные и прогулочные площадки. Их обеспечат всем необходимым оборудованием для отдыха и развития детей.

Комплекс войдет в состав образовательного кластера, в котором уже открыт и работает детский сад для 75 воспитанников.