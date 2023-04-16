Танцевальную площадку в Парке Горького подготовили к новому сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили танцевальную площадку на Пушкинской набережной в Парке Горького. После зимы нужно было привести в порядок деревянный настил, на котором скоро начнутся зажигательные танцы. Подробнее рассказала пресс-служба мэра столицы.

Фото: Александр Авилов / АГН "Москва" Александр Авилов / АГН "Москва"

Так, поверхность паркового танцпола зачистили от старой краски, отремонтировали покрытие в нескольких местах и покрасили его специальной пропиткой кораллового цвета. Все это удалось успеть за два дня. Отмечается, что к процессу подключилась бригада из пяти специалистов.