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57 минут назад

Танцевальную площадку в Парке Горького подготовили к новому сезону

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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили танцевальную площадку на Пушкинской набережной в Парке Горького. После зимы нужно было привести в порядок деревянный настил, на котором скоро начнутся зажигательные танцы. Подробнее рассказала пресс-служба мэра столицы.

Танцевальную площадку в Парке Горького подготовили к новому сезону
Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"Александр Авилов / АГН "Москва"

Так, поверхность паркового танцпола зачистили от старой краски, отремонтировали покрытие в нескольких местах и покрасили его специальной пропиткой кораллового цвета. Все это удалось успеть за два дня. Отмечается, что к процессу подключилась бригада из пяти специалистов.

В источнике напомнили, что танцевальная площадка в Парке Горького делится на три тематические зоны, чтобы посетителям было удобнее. На одной можно заниматься бальными и историческими танцами, на второй исполняют хастл, а на третьей - бачату и сальсу.

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