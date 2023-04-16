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1 час назад

Сергей Собянин поздравил москвичей с Воскресением Христовым

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Мэр Москвы назвал Пасху жизнеутверждающим праздником, наполняющим сердца верующих радостью и любовью.

Собянин поздравил православных москвичей с праздником Пасхи
Фото: Mos.ruMos.ru

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил православных москвичей с Пасхой.

«Пасха — жизнеутверждающий праздник, который наполняет сердца верующих радостью и любовью. В эти светлые дни мы испытываем особое желание делать добрые дела, проявлять чуткость и отзывчивость», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Он подчеркнул, что традиционный фестиваль «Пасхальный дар», который продлится в городе до 23 апреля, проникнут духом милосердия. Чтобы показать, как легко и приятно помогать, благотворительные фонды, некоммерческие организации и волонтеры подготовили мастер-классы, выставки и другие мероприятия.

«Пасха в Москве — это много света и тепла, душевная атмосфера и радость добрых дел. Желаю вам, вашим родным и близким праздничного настроения, крепкого здоровья и всего самого доброго!» — добавил Сергей Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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