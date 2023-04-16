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17 минут назад

Москвичи обсудили «самую египетскую станцию метро»

Мослента

Архитектурой станции метро «Кропоткинская» восхитились россияне в группе «Другая сторона Москвы» в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Москвичи обсудили «самую египетскую станцию метро»
Фото: ТАССТАСС

«"Кропоткинская" — самая египетская станция московского метро. Планирующееся строительство перехода к улице Волхонке в центре зала разрушит это ощущение уходящего в бесконечность подземного зала», — написал автор публикации.

«Любимая станция и любимый ракурс. Надеюсь, не разрушат это совершенство», «Станция тишины и детства», «Самая любимая станция: высокая, светлая, просторная, спокойная и без излишеств. Станция моего детства, где жили бабушка с дедушкой», «Абсолютно так же всегда называл "Кропокинскую" — одну из красивейших станций и проектов гениального [архитектора Александра] Душкина», «Самая красивая станция метрополитена, без вычурности, взгляд не цепляет, а успокаивает», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее была названа самая контрастная по цвету станция московского метро.

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