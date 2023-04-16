Москвичи обсудили «самую египетскую станцию метро»

«Любимая станция и любимый ракурс. Надеюсь, не разрушат это совершенство», «Станция тишины и детства», «Самая любимая станция: высокая, светлая, просторная, спокойная и без излишеств. Станция моего детства, где жили бабушка с дедушкой», «Абсолютно так же всегда называл "Кропокинскую" — одну из красивейших станций и проектов гениального [архитектора Александра] Душкина», «Самая красивая станция метрополитена, без вычурности, взгляд не цепляет, а успокаивает», — прокомментировали пользователи сети.