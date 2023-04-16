Мавзолей Ленина откроется после профилактических работ

Мавзолей В.И. Ленина, закрытый для посетителей последние два месяца, вновь откроется в воскресенье, 16 апреля, сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

На сайте ФСО сообщается, что Мавзолей Ленина будет открыт для посетителей по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 13:00. Вход бесплатный.

Мавзолей закрылся 13 февраля на проведение профилактических работ. Такие плановые работы проводятся примерно раз в два года, их детали обычно не оглашаются. Профилактические мероприятия, в частности, проводились в 2017, 2019 и 2022 годах.

Ленин умер 21 января 1924 года, через несколько месяцев после его смерти возле Кремлевской стены появился Мавзолей, в котором находится забальзамированное тело революционера. Первые две усыпальницы были деревянными, к строительству каменной приступили в 1929 году. Внутри Траурного зала на небольшом постаменте стоит саркофаг. На вожде черный костюм, к которому приколот значок члена ЦИК СССР. На время Великой Отечественной войны тело Ленина вывозилось в Тюмень, где хранилось до апреля 1945 года.