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В Москве человек проник в туннель на синей ветке метро

В Москве на восточном участке синей линии метрополитена увеличены интервалы движения поездов в связи с человеком на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Москве человек проник в туннель на синей ветке метро
© РИА Новости

«На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в публикации.

Примерно через семь минут департамент транспорта Москвы сообщил, что движение на Арбатско-Покровской линии вводится в график.

По данным «Интерфакса», сбой произошел из-за человека, который проник в туннель между станциями «Щелковская» и «Первомайская». Его задержали для установления личности и выяснения намерений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что транспорт в городе будет работать дольше в Пасхальную ночь. Он отметил, что на метро и МЦК можно будет передвигаться до 02:00 по московскому времени. Кроме того, заявил Собянин, более 160 маршрутов электробусов и трамваев будут курсировать до 03:30.

Помимо этого, в ночь с 15 на 16 апреля движение транспорта продлят и на улицах рядом с кладбищами. Будет запущено 35 специальных маршрутов от метро и железнодорожных станций до 16 кладбищ.

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