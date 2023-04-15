В Москве человек проник в туннель на синей ветке метро

В Москве на восточном участке синей линии метрополитена увеличены интервалы движения поездов в связи с человеком на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в публикации.

Примерно через семь минут департамент транспорта Москвы сообщил, что движение на Арбатско-Покровской линии вводится в график.

По данным «Интерфакса», сбой произошел из-за человека, который проник в туннель между станциями «Щелковская» и «Первомайская». Его задержали для установления личности и выяснения намерений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что транспорт в городе будет работать дольше в Пасхальную ночь. Он отметил, что на метро и МЦК можно будет передвигаться до 02:00 по московскому времени. Кроме того, заявил Собянин, более 160 маршрутов электробусов и трамваев будут курсировать до 03:30.