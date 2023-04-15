Названы суммы штрафов для собаководов в Москве

О том, за что собаководы в Москве могут получить штраф системе наказаний для недобросовестных собаководов рассказал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что суммы выплат за правонарушения могут составлять до трехсот тысяч рублей, а в отдельных случаях чреваты уголовным преследованием.

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«Во-первых, собаку нельзя выгуливать, где захочется. Ограничения регулируются актами органов местного самоуправления и субъектов РФ. Например, в Москве запрещен выгул на территориях детских и спортивных площадок, у больниц и поликлиник, детских садов и школ, на пляжах, а также в парках, где есть запрещающие таблички»

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В парках, куда вход с собакой разрешен, владельцу необходимо внимательно следить за питомцем и убирать за ним. За нарушение правил выгула, по словам кинолога, хозяину может быть выписан штраф в размере 1-2 тысячи рублей.

Кроме того, в Москве запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте. Нельзя выгуливать собак из списка опасных пород без намордника и поводка, в этот список вошли акбаш, амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, алапахский чистокровный бульдог, булли кутта, бэндог, гуль-донг, все виды питбулей, терьеров и мастифов, кавказская и азиатская овчарка, волко-собачьи гибриды и волкособ, гибриды волка, а также гибриды и метисы всех вышеперечисленных пород.

Без намордника и поводка собак данных пород можно выгуливать только на огороженных территориях, принадлежащих хозяину.

При этом у входа на эту территорию обязательно должна быть установлена предупреждающая табличка, подчеркнул Голубев. Выгуливать собак запрещено в состоянии алкогольного опьянения, это может подвергнуть жизнь и здоровье животного и окружающих людей опасности.

Штраф можно получить и за неубранные за питомцем экскременты. В Москве штраф за нарушение этого правила может составлять 1-2 тысячи рублей. Однако, чтобы оштрафовать владельца, необходимо вызвать полицию и зафиксировать факт нарушения.

«Согласно правилам Мосгортранса, собак разрешено перевозить бесплатно в клетках и контейнерах (ручная кладь) размером, не превышающим 120х120х120. Проезд собаки размером более 120 сантиметров оплачивается отдельно. Правила пользования метро в Москве запрещают перевозку животных вне клеток, специальных контейнеров и сумок. При этом установлены предельные габариты клеток (контейнеров, сумок) — не более 150 сантиметров при сложении всех параметров (то есть длины, ширины и высоты клетки). Отсюда вывод: крупную собаку в метро провезти нельзя»

Исключение в этом случае — собаки-проводники, сопровождающие инвалидов. В противном случае, по словам Голубева, хозяин может заплатить от 500 до одной тысячи рублей.

Человеку, натравившему собаку на других людей или животных, в Москве грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. Если факт будет расценен как жестокое обращение с животным, повлекшее гибель или увечье, хозяин собаки будет наказан штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы (или иного дохода за период до шести месяцев), либо обязательными работами на срок до 360 часов. Самая высшая мера наказания — лишение свободы на срок до трех лет.

Если пострадали несколько животных, такое деяние наказывается штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Если в результате халатности хозяина был причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, то владелец животного будет нести ответственность в соответствии с гражданским, административным или уголовным законом в зависимости от обстоятельств и тяжести последствий, заключил кинолог.