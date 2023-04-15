Собянин анонсировал строительство магистрали на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте работ над проектом магистрали от Третьего транспортного кольца до Люблино через развивающийся район Южного порта. Строительство начнется в 2024 году. Новая дорога разгрузит Волгоградский проспект и Люблинскую улицу.

Работы начнутся в следующем году. Построим несколько развязок, включающих путепроводы и съезды, реконструируем ближайшие дороги. Эту часть города связывают с центром Волгоградский проспект и Люблинская улица. Новая трасса разгрузит их, сделает поездки быстрее и комфортнее, — написал мэр в Telegram-канале.

Также он пояснил, что эта дорога улучшит доступность бывшей промзоны «Южный порт». Вскоре эта территория будет благоустроена и станет жилой.