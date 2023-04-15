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Собянин анонсировал строительство магистрали на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте работ над проектом магистрали от Третьего транспортного кольца до Люблино через развивающийся район Южного порта. Строительство начнется в 2024 году. Новая дорога разгрузит Волгоградский проспект и Люблинскую улицу.

Собянин анонсировал строительство магистрали на юго-востоке Москвы
© News.ru

Работы начнутся в следующем году. Построим несколько развязок, включающих путепроводы и съезды, реконструируем ближайшие дороги. Эту часть города связывают с центром Волгоградский проспект и Люблинская улица. Новая трасса разгрузит их, сделает поездки быстрее и комфортнее, — написал мэр в Telegram-канале.

Также он пояснил, что эта дорога улучшит доступность бывшей промзоны «Южный порт». Вскоре эта территория будет благоустроена и станет жилой.

1 марта президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии. Он дал старт запуску нового участка метро в режиме видеоконференции и поблагодарил столичные власти за реализацию проекта.

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