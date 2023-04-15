Новые кустарники и деревья высадили в Москве

«Ежегодно во время общегородского субботника вместе с жителями наполняем городские пространства яркими красками - приводим в порядок цветники и газоны, высаживаем кустарники и деревья. Работы проводим и в небольших скверах, и в крупных парках. Новые зеленые насаждения высаживаем с учетом сложившего ландшафта», - говорится в сообщении.