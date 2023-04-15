Новые кустарники и деревья высадили в Москве

Во время общегородского субботника 15 апреля в столице высадили новые кустарники и деревья с учетом сложившего ландшафта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«Ежегодно во время общегородского субботника вместе с жителями наполняем городские пространства яркими красками - приводим в порядок цветники и газоны, высаживаем кустарники и деревья. Работы проводим и в небольших скверах, и в крупных парках. Новые зеленые насаждения высаживаем с учетом сложившего ландшафта», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в парке «Братеевская пойма» высадили дубы, ивы и кусты сирени, в Братеевском каскадном парке - груши, березы и кусты чубушника, на ул. Малая Набережная у Сходненского канала появилась яблоневая аллея, у Ростокинского акведука - липы и сирень, на «Поле памяти» в природно-историческом парке «Москворецкий» высадили вечнозеленые кедры.