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30 минут назад

Новые кустарники и деревья высадили в Москве во время общегородского субботника

Агентство «Москва»

Во время общегородского субботника 15 апреля в столице высадили новые кустарники и деревья с учетом сложившего ландшафта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Новые кустарники и деревья высадили в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ежегодно во время общегородского субботника вместе с жителями наполняем городские пространства яркими красками - приводим в порядок цветники и газоны, высаживаем кустарники и деревья. Работы проводим и в небольших скверах, и в крупных парках. Новые зеленые насаждения высаживаем с учетом сложившего ландшафта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в парке «Братеевская пойма» высадили дубы, ивы и кусты сирени, в Братеевском каскадном парке - груши, березы и кусты чубушника, на ул. Малая Набережная у Сходненского канала появилась яблоневая аллея, у Ростокинского акведука - липы и сирень, на «Поле памяти» в природно-историческом парке «Москворецкий» высадили вечнозеленые кедры.

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