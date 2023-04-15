Молодую ушастую сову спасли в Лубянском проезде в Москве

Молодую ушастую сову, которую незаконно использовали для фотографирования за деньги, спасли в Лубянском проезде. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 15 апреля.

Фото: Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы

— В Лубянском проезде работники межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы выявили молодую ушастую сову, которую незаконно использовали за денежное вознаграждение для фотографирования, — сказала она.

Отмечается, что ушастая сова включена в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и внесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости.

У владельца отсутствовали документы на сову. В данный момент она передана в столичный центр реабилитации диких животных.