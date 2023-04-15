Теплая погода вернется в Москву на следующей неделе

Конец недели вернул в столицу небольшие заморозки, однако в ближайшие дни температура воздуха снова начнет расти.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 апреля, термометры покажут от семи до девяти градусов со знаком плюс. Осадков не ожидается, но будет ветрено.

Воскресной ночью еще возможны отрицательные значения — до минус одного градуса. При этом днем воздух прогреется уже до 11–13 градусов, а ветер немного утихнет.

В ночь на понедельник будет около плюс одного — плюс трех градусов. Днем температура продолжит расти — до 13–15 градусов. Облаков станет больше, но осадков не прогнозируют.