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41 минуту назад

Теплая погода вернется в Москву на следующей неделе

Mos.ru

Конец недели вернул в столицу небольшие заморозки, однако в ближайшие дни температура воздуха снова начнет расти.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 апреля, термометры покажут от семи до девяти градусов со знаком плюс. Осадков не ожидается, но будет ветрено.

Воскресной ночью еще возможны отрицательные значения — до минус одного градуса. При этом днем воздух прогреется уже до 11–13 градусов, а ветер немного утихнет.

В ночь на понедельник будет около плюс одного — плюс трех градусов. Днем температура продолжит расти — до 13–15 градусов. Облаков станет больше, но осадков не прогнозируют.

Во вторник и в среду ветер окончательно стихнет. Ночью ожидается около плюс одного — плюс шести градусов. Днем потеплеет до плюс 17 градусов.

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