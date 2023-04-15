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Москвичам пообещали теплую погоду на следующей неделе

Потепление до плюс 17 градусов придет в Москву во вторник и среду, 18 и 19 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на синоптиков.

Москвичам пообещали теплую погоду на следующей неделе
© портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"В ночь на понедельник будет около плюс одного – плюс трех градусов. Днем температура продолжит расти – до 13–15 градусов. Облаков станет больше, но осадков не прогнозируют", – подчеркнули эксперты.

По их словам, 18 и 19 апреля ветер стихнет, в ночное время суток столбики термометров покажут около 1–6 градусов.

Метеорологи добавили, что в текущие выходные, 15 и 16 апреля, могут быть ночные отрицательные температуры. В субботу, 15 апреля, значения покажут от плюс 7 до плюс 9 градусов. Ночью в воскресенье, 16 апреля, прогнозируется до минус 1 градуса, однако днем потеплеет до 11–13 градусов.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что несмотря на ожидающиеся в выходные, 15 и 16 апреля, заморозки, на следующей неделе в Московский регион вернется теплая и солнечная погода. Температурные изменения ожидаются в понедельник, 17 апреля. В ночные часы воздух прогреется до 4 градусов.

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