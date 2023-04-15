Собянин рассказал о графике движения транспорта в Москве в Пасхальную ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что транспорт в столице будет работать дольше в Пасхальную ночь. На метро и МЦК можно передвигаться до 02:00 по московскому времени, а также свыше 160 маршрутов электробусов и трамваев будут курсировать до 03:30, передает РИА Новости.

При этом отмечается, что движение транспорта на улицах рядом с кладбищами. Также сообщается, что в ночь с 15 по 16 апреля будут запущены 35 специальных маршрутов от метро и железнодорожных станций до 16 кладбищ.