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1 час назад

Собянин рассказал о графике движения транспорта в Москве в Пасхальную ночь

Газета.Ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что транспорт в столице будет работать дольше в Пасхальную ночь. На метро и МЦК можно передвигаться до 02:00 по московскому времени, а также свыше 160 маршрутов электробусов и трамваев будут курсировать до 03:30, передает РИА Новости.

Собянин рассказал о графике движения транспорта в Москве в Пасхальную ночь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При этом отмечается, что движение транспорта на улицах рядом с кладбищами. Также сообщается, что в ночь с 15 по 16 апреля будут запущены 35 специальных маршрутов от метро и железнодорожных станций до 16 кладбищ.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что президент РФ Владимир Путин побывает на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя 15 апреля. В 2021 году Владимир Путин присутствовал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Поздравляя россиян с праздником, президент отметил, что Пасха олицетворяет торжество жизни, добра и справедливости, она пробуждает веру, надежду и стремление помогать ближним. Путин пропустил пасхальное богослужение лишь однажды — в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Однако он поставил свечу в часовне в Ново-Огарево.

Новости Москвы,Дмитрий Песков,Иисус Христос,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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