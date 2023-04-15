Собянин рассказал о графике движения транспорта в Москве в Пасхальную ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что транспорт в столице будет работать дольше в Пасхальную ночь. На метро и МЦК можно передвигаться до 02:00 по московскому времени, а также свыше 160 маршрутов электробусов и трамваев будут курсировать до 03:30, передает РИА Новости.
При этом отмечается, что движение транспорта на улицах рядом с кладбищами. Также сообщается, что в ночь с 15 по 16 апреля будут запущены 35 специальных маршрутов от метро и железнодорожных станций до 16 кладбищ.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что президент РФ Владимир Путин побывает на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя 15 апреля. В 2021 году Владимир Путин присутствовал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Поздравляя россиян с праздником, президент отметил, что Пасха олицетворяет торжество жизни, добра и справедливости, она пробуждает веру, надежду и стремление помогать ближним. Путин пропустил пасхальное богослужение лишь однажды — в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Однако он поставил свечу в часовне в Ново-Огарево.