Уборку на станциях МЖД и МЦК проведут в рамках подготовки к летним перевозкам

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На станциях Московской железной дороги (МЖД) и Московского Центрального Кольца (МЦК), а также на прилегающей территории стартовала уборка в рамках подготовки к летним перевозкам. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила пресс-служба МЖД.

Отмечается, что для промывки стеклянных фасадов и конкорсов привлечены бригады промышленных альпинистов. На первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) отмоют станции Сетунь, Новодачная и Долгопрудная, на МЦД-2 — Нахабино, Опалиха, Пенягино, Волоколамская, Стрешнево, Марьина роща, Щукинская, Новохохловская, Печатники, Курьяново, Остафьево и Подольск, а на будущем МЦД-4 — Апрелевка, Победа, Внуково, Очаково, Кокошкино и Матвеевская.

Кроме того, специалисты приводят в порядок брусчатку, указатели, ограждения, скамейки, урны и полосы безопасности. В вестибюлях промываются эскалаторы, подъемники, стены, а также кассовые, входные и турникетные зоны.

— В депо производится техническое обслуживание и ремонт подвижного состава ОАО «РЖД», который включает более 200 электропоездов и 46 рельсовых автобусов, а также 100 «Ласточек» МЦК и межрегиональных маршрутов. Особое внимание уделяется проверке систем вентиляции и кондиционирования салонов и кабин управления, переводу оборудования на летний режим работы, сезонной замене смазочных материалов, — говорится на сайте МЖД.