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1 час назад

Движение ограничат на участках Филевского бульвара и Берегового проезда с 17 апреля

Агентство «Москва»иещё 2

На участках Берегового проезда и Филевского бульвара с 17 апреля будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Движение ограничат на участках Филевского бульвара и Берегового проезда с 17 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Госавтоинспекция Москвы информирует о введении ограничения в движении транспорта. Ограничения связаны со строительными работами и реконструкцией улично-дорожной сети. В период с 17 апреля 2023 года по 31 октября 2025 года будет перекрыто движение по проезжей части и тротуару на участке от д. 3 до д. 5, стр. 1 по Береговому проезду, также в районе пересечения Берегового проезда и Проектируемого проезда №2017 будет ограничено движение по одной из двух полос в каждом направлении», - говорится в сообщении.

Указывается, что в период с 17 апреля по 15 мая 2023 года будет перекрыто движение транспорта на Филевском бульваре от д. 40 до д. 14.

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