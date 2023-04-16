Движение ограничат на участках Филевского бульвара и Берегового проезда с 17 апреля

«Госавтоинспекция Москвы информирует о введении ограничения в движении транспорта. Ограничения связаны со строительными работами и реконструкцией улично-дорожной сети. В период с 17 апреля 2023 года по 31 октября 2025 года будет перекрыто движение по проезжей части и тротуару на участке от д. 3 до д. 5, стр. 1 по Береговому проезду, также в районе пересечения Берегового проезда и Проектируемого проезда №2017 будет ограничено движение по одной из двух полос в каждом направлении», - говорится в сообщении.