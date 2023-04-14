В Москве нашли памятник ерунде

О найденном в одном из дворов недалеко от станции метро «Войковская» памятнике ерунде рассказал автор сообщества «Неизвестная Москва. Истории, легенды» в социальной сети «ВКонтакте». Один из юзеров сравнил изваяние с «Большой глиной №4».

© Яндекс Карты

По словам рассказчика, местные жители придумали своеобразный ритуал «на удачу»: нужно загадать желание, бросить монетку в одно из углублений памятника и три раза обойти его против часовой стрелки.

«Если желание ерундовое, то сбудется», — заявил автор публикации.

«Монетку тоже можно "ерундовую" кинуть?», «Похоже на большую какашку. Это памятник недобросовестному собачнику?», «"Большая глина" начала размножаться?!» — отреагировали на увиденное подписчики интернет-сообщества.