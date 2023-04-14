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Названа средняя стоимость ремонта в московской квартире

Среднюю стоимость ремонта в московской квартире назвали «Мосленте» аналитики сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «СберСтрахование». Стало известно, что «цена вопроса» может достичь 1,6 миллиона рублей в новостройке и 1,1 миллиона — во вторичном жилье.

Названа средняя стоимость ремонта в московской квартире
© Мослента

При этом в среднем москвичи готовы потратить на ремонт не более 1,3 миллиона рублей. По России этот показатель ниже — один миллион рублей.

Так, на косметический ремонт россияне готовы потратить 706 тысяч рублей, а на капитальный — 1,1 миллиона рублей. Средняя планируемая сумма кредита на эти цели в новостройке — 1,13 миллиона рублей, рассказали эксперты.

Ранее стало известно, что спрос на покупку квартир без ремонта в Москве упал в пять раз.

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