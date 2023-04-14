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Начался капремонт Павелецкой набережной на юге Москвы

Как сообщает заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков, работы будут проводиться в дневное время с привлечением минимального количества техники. Набережной вернут исторический облик и сделают безопасной. Все работы завершат в третьем квартале этого года.

Начался капремонт Павелецкой набережной на юге Москвы
© Российская Газета

Заместитель мэра пояснил, что капремонт набережной необходим из-за разрушения гранитной облицовки и швов между плитами.

В рамках проводимых работ заменят поврежденные чугунные ограждения, отремонтируют карнизы набережной и гранитную облицовку.

"Запланированы мероприятия по расшивке швов гранитной облицовки, что необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации сооружения. Со временем материал швов разрушается, это может привести к смещению и выпадению плит", - уточнил заммэра.

Кстати, на время ремонта движение транспорта по Павелецкой набережной ограничивать не будут, часть тротуаров закроют, оставив проходы для пешеходов.

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